Le Sénégal et l’Allemagne renforcent leur partenariat économique à Berlin

En visite en Allemagne, le Président Bassirou Diomaye Faye a été reçu avec les honneurs à la Chancellerie fédérale de Berlin. Le Chef de l’État sénégalais s’est entretenu ce mardi 23 juin 2026 avec le Chancelier allemand Friedrich Merz.

Les deux dirigeants ont salué la solidité et l’ancienneté des relations bilatérales. Le Président Faye a rappelé l’appui constant de l’Allemagne au développement du Sénégal. Cet accompagnement touche les secteurs de l’hydraulique, de la santé, de l’éducation et de l’énergie. L’Allemagne a également été le premier partenaire bilatéral du Sénégal pendant la pandémie.

L’entretien a confirmé le renforcement du partenariat économique entre les deux nations. Des accords ont été conclus la veille lors de la Journée économique germano-sénégalaise. Le Président Faye a réaffirmé que le Sénégal reste une destination sûre pour les investisseurs. Il a appelé à diversifier les échanges en accord avec la Vision Sénégal 2050.

Sur le plan international, les dirigeants partagent une convergence de vues. Le Chef de l’État a souligné l’importance de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il a réaffirmé l’attachement du Sénégal au règlement pacifique des différends par le dialogue. Le Président a aussi plaidé pour une gouvernance mondiale plus inclusive.

Le Président de la République a invité le Chancelier Friedrich Merz à effectuer une visite officielle au Sénégal. Cet événement marquera une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays.