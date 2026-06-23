Malgré un bilan comptable catastrophique, le sélectionneur du Sénégal refuse de parler d’échec et croit fermement au miracle. Pape Thiaw, a relativisé la défaite concédée face à la Norvège en conférence de presse. Il estime que la qualification reste encore possible malgré une situation comptable délicate.

« C’est trop tôt pour parler d’un échec. Le but est toujours d’essayer de se qualifier. On n’est pas morts. C’est difficile avec la position qu’on occupe », a-t-il déclaré.

Le technicien sénégalais a reconnu une situation inédite dans l’histoire récente de la sélection en Coupe du monde, tout en appelant à la mobilisation pour le dernier match de groupe.

« C’est la première fois que le Sénégal débute une Coupe du monde avec deux défaites, mais on a toujours nos chances. Le plus important, maintenant, c’est le dernier match et essayer d’aller chercher la victoire, en marquant pour soigner le goal-average », a-t-il ajouté.