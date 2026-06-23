« On n’est pas morts ! » : Pape Thiaw refuse l’échec et annonce la couleur pour le dernier match

« On n’est pas morts ! » : Pape Thiaw refuse l’échec et annonce la couleur pour le dernier match

Malgré un bilan comptable catastrophique, le sélectionneur du Sénégal refuse de parler d’échec et croit fermement au miracle. Pape Thiaw, a relativisé la défaite concédée face à la Norvège en conférence de presse. Il estime que la qualification reste encore possible malgré une situation comptable délicate.

« C’est trop tôt pour parler d’un échec. Le but est toujours d’essayer de se qualifier. On n’est pas morts. C’est difficile avec la position qu’on occupe », a-t-il déclaré.

Le technicien sénégalais a reconnu une situation inédite dans l’histoire récente de la sélection en Coupe du monde, tout en appelant à la mobilisation pour le dernier match de groupe.

« C’est la première fois que le Sénégal débute une Coupe du monde avec deux défaites, mais on a toujours nos chances. Le plus important, maintenant, c’est le dernier match et essayer d’aller chercher la victoire, en marquant pour soigner le goal-average », a-t-il ajouté.

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