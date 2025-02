Souverainisme en échec: le Mali sollicite le FMI pour éviter le naufrage économique....

Après des années à dénoncer l’ingérence des institutions financières internationales, la junte malienne se tourne aujourd’hui vers le Fonds monétaire international (FMI) pour éviter l’effondrement économique. Le jeudi 20 février 2025, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a reçu une délégation du FMI afin de négocier une Facilité de crédit rapide (FCR). Ce recours marque un net revirement pour un régime qui, depuis son arrivée au pouvoir, a multiplié les discours souverainistes et les critiques envers l’Occident.

À l’heure où la junte se targuait de pouvoir gouverner sans le soutien occidental, la réalité économique l’a rapidement rattrapée. L’isolement diplomatique, les sanctions économiques de la CEDEAO et la mauvaise gestion des finances publiques ont gravement fragilisé l’économie malienne. L’inflation galopante, la chute des investissements étrangers et les difficultés de paiement de la dette extérieure ont rendu inévitable l’appel au FMI. Ironie du sort, la même institution que les dirigeants de la transition accusaient de néocolonialisme devient aujourd’hui leur dernier recours. Le Mali espère obtenir jusqu’à 120 millions de dollars pour stabiliser sa balance des paiements, un soutien financier essentiel pour éviter un défaut de paiement et garantir le fonctionnement de l’État.

Un soutien économique sous surveillance

Montie Mlachila, chef de la délégation et adjoint au Département Afrique du FMI, a réaffirmé l’engagement de l’institution à accompagner le Mali dans la stabilisation de son économie. Toutefois, ce soutien n’est pas sans conditions. Le FMI exige des réformes économiques et financières pour garantir la viabilité budgétaire du pays. Malgré un contexte mondial complexe, le Mali affiche une croissance notable, ce qui justifie, selon le FMI, un appui ciblé pour renforcer la résilience du pays.

Le mécanisme de la Facilité de crédit rapide permettrait au Mali d’accéder à environ 120 millions de dollars, soit 50 % de sa quote-part annuelle au FMI. Ce prêt concessionnel, assorti d’un taux d’intérêt nul et de conditions de remboursement avantageuses, vise à soulager les tensions sur la balance des paiements du pays, exacerbées par l’instabilité sécuritaire et les sanctions économiques passées.

Le grand écart entre discours et réalité

Abdoulaye Maïga a par ailleurs insisté sur la nécessité pour le FMI de prendre en compte les spécificités du Mali, notamment le contexte sécuritaire. Il a rappelé que le pays avait perdu jusqu’à 70 % de son territoire sous l’emprise des groupes armés, rendant la gestion économique plus complexe. Le gouvernement de transition, selon lui, reste déterminé à assumer ses responsabilités et à renforcer la coopération avec ses partenaires internationaux.

Lors des négociations, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a insisté sur l’importance du FMI en tant que « partenaire privilégié », un ton bien différent de celui adopté ces dernières années. Une volte-face qui témoigne surtout de l’échec d’une gouvernance fondée sur des slogans plutôt que sur des réformes économiques concrètes. En s’éloignant de ses partenaires historiques sans alternative viable, la junte a exposé le Mali à une crise financière qu’elle peine désormais à contenir.