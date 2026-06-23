Kolda : un élève tué pour un pot de lait

Le quartier de Doumassou-Plateau, à Kolda, est sous le choc après un drame survenu dimanche aux environs de 21 heures. Une altercation entre deux adolescents pour un simple pot de lait a viré au meurtre, rapporte L’Observateur. Selon les détails fournis par le quotidien du Groupe futurs médias, T.D., âgé de 13 ans, aurait demandé une gorgée de lait à son camarade T.I.K., 15 ans et élève en classe de cinquième. Face au refus de ce dernier, le ton est monté et les deux garçons en sont venus aux mains.

Au cours de la bagarre, T.D., qui détenait un couteau, aurait porté un coup au thorax de son camarade. Profitant de la panique qui s’est emparée des lieux, le suspect a retiré l’arme avant de se réfugier dans un bâtiment abandonné. Il a toutefois été repéré par un témoin, qui l’a déniché de sa cachette et remis à la police.

Évacué au poste de santé de la garnison du camp de la zone militaire n°6 puis admis aux urgences du centre hospitalier régional de Kolda, T.I.K. a finalement succombé à ses graves blessures le lundi 22 juin 2026. Placé en garde à vue au commissariat de Kolda, le suspect de 13 ans pourrait être déféré au parquet pour meurtre. L’arme du crime a été saisie et l’enquête se poursuit, précise la même source.