Mondial 2026 : Face à la Norvège, Kalidou Koulibaly coule et assume sa faillite naufrageuse

Le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, a livré une autocritique sans concession au terme de la défaite du Sénégal contre la Norvège (3-2), concédée ce lundi soir au MetLife Stadium de New York. Impliqué sur les trois buts scandinaves, le patron de l’arrière-garde a endossé l’entière responsabilité de ce second revers d’affilée, qui place la sélection nationale au bord du crash dès la phase de poules de la Coupe du monde 2026.

C’est un monument du football sénégalais qui a vacillé sur la scène américaine. Habitué à jouer les assureurs tous risques de la tanière, Kalidou Koulibaly a traversé un véritable calvaire pour cette deuxième journée du Groupe I. Face au réalisme chirurgical de la Norvège, le bloc défensif des Lions a implosé sous l’effet de sautes de concentration fatales, plombant une équipe déjà foudroyée par la France (3-1) lors de son entrée en lice.

L’aveu d’un patron face à ses propres démons

Au coup de sifflet final, le défenseur central n’a pas cherché à diluer sa culpabilité dans des considérations collectives, opposant une lucidité glaciale à sa contre-performance :

La sentence : « Le football de très haut niveau se joue sur des détails. Aujourd’hui, j’ai commis beaucoup d’erreurs et c’est vraiment regrettable », a confessé le capitaine.

Le diagnostic : Koulibaly a martelé que le moindre relâchement mondialiste se payait cash, admettant avoir trop offert au bloc norvégien pour espérer valider un résultat comptable.

Le sursaut inutile : Le brassard des Lions a salué la force de caractère de ses attaquants, revenus deux fois au score grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr (53e et 90e+3), des efforts vains ruinés par les largesses de l’arrière-boutique.

L’équation de la dernière chance face à l’Irak

Après deux sorties au MetLife Stadium, le bilan comptable du Sénégal vire au rouge : zéro point au compteur et une différence de buts lourdement déficitaire. Les hommes de Pape Thiaw se retrouvent dos au mur, condamnés à un exploit d’ingénierie mathématique lors de la dernière journée.

La survie des Lions sur le sol américain se jouera ce vendredi face à l’Irak. L’obligation de résultat est absolue : le Sénégal doit impérativement cartonner la sélection irakienne avec un écart de buts conséquent, tout en priant pour un alignement des étoiles dans les autres poules afin de se glisser parmi les quatre meilleurs troisièmes. Malgré ce scénario hautement compromis, Koulibaly refuse de capituler : « Il faut continuer à y croire jusqu’au bout. Nous allons tout donner pour décrocher la victoire. »