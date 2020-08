Lui et son dossier ont quitté la police de Ndamatou à Touba… Mohamed Niang est présentement à Diourbel où il est placé sous mandat de dépôt. Le chanteur mouride et préféré des Thiantacones a été déféré par le commissariat de Ndamatou et pourrait faire face au juge dès le 13 août prochain. Il est poursuivi par une dame qui lui réclame une somme d’argent estimée à 1,500 000 million.

La dame en question, une émigrée établie en Italie, selon nos sources, avait fini d’accepter une relation amoureuse avec le célèbre chanteur. Des relations bordées de confiance qui l’ont amenée à lui promettre le rafistolage de son véhicule. Un premier acompte d’un million de francs sera dégagé par la dame, mais jamais le véhicule ne sera remis à neuf. C’est ensuite une histoire d’achat de terrains à Bambilor qui viendra pimenter la relation entre eux deux. Mohamed Niang qui devait servir de tampon entre la dame et le vendeur de terrain se verra même octroyé l’opportunité de disposer d’une portion. Au finish, la dame ne verra ni terrain ni argent.

Elle réclamera son dû (1,500 000 F) mais Mohamed Niang refusera de payer arguant qu’il ne devait que 500 000 francs à cette dernière, considérant que le million était un don à lui accordé. Mademoiselle Diakhoumpa lui fera savoir que les dons en espèces n’avaient jamais dépassé 50.000 F CFA et ceux en nature consistaient en des téléphones portables et autres gadgets. C’est plus tard que Mohamed reconnaîtra avoir eu tort. Au moment où ces lignes sont écrites, Mohamed Niang passe sa première nuit en prison à Diourbel, en attendant de faire face au juge. Affaire à suivre…

DakarActu