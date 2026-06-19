Lors de la défaite des Lions du Sénégal face à la France (1-3), le sélectionneur Pape Thiaw a vu ses choix décortiqués par les observateurs. Pour la première fois depuis son intronisation en octobre 2024, l’ancien entraîneur de l’ASC Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie est critiqué sur plusieurs options prises, notamment les titularisations de Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye, tous deux de retour de blessure (Iwsport).

Au-delà du onze de départ, c’est le coaching tardif qui est pointé du doigt. Les changements offensifs ne sont intervenus qu’à la 75e minute, alors qu’Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané étaient en difficulté. En conférence de presse, Thiaw a reconnu que « toutes les occasions que la France a eues, ce sont des pertes faciles de notre part », mais il a défendu ses cadres, assurant qu’ils « vont retrouver leur vrai forme pour le reste du tournoi ».

Cette défaite intervient après deux contre-performances en préparation, dont un nul 0-0 contre l’Arabie Saoudite avec l’expulsion de Nicolas Jackson. Le Sénégal enchaîne trois matchs sans victoire, une série qui n’était plus arrivée depuis 2018. Pour éviter une élimination précoce au Mondial 2026, Pape Thiaw doit impérativement relancer son équipe face à la Norvège, dans la nuit du lundi au mardi (00h00 GMT) au MetLife Stadium de New York.