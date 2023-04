Société : 1600 kg d’ailerons de requin saisis à Kébémer

Les unités douanières poursuivent leurs opérations « Bouclage » des réseaux et couloirs de trafics de produits issus de la criminalité faunique. Elles ont saisi une importante quantité d’ailerons de requin, révèle la Direction des Douanes dans un communiqué que nous publions in extenso.

“Après l’importante saisie de corail rouge effectuée récemment, la Brigade mobile des Douanes de Kébémer, Subdivision de Louga, Région douanière du Nord, s’est encore illustrée par une nouvelle saisie portant sur des espèces de faune dont la commercialisation est interdite ou soumise à une réglementation stricte. Il s’agit d’ailerons de requin d’un poids total d’une tonne six cent kg (1600 kg) interceptés ce mercredi 19 avril 2023 sur l’axe Dakar – Saint-Louis. Les produits saisis proviennent d’une espèce marine inscrite à l’Annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). La valeur de la marchandise saisie est estimée à 418 millions de francs CFA.

Au cours de ces opérations menées sur l’étendue du territoire douanier, les agents des Douanes ont également saisi diverses autres marchandises prohibées. Il s’agit :

de faux médicaments d’une contrevaleur de 25 millions de francs CFA (dont une quantité évaluée à 16 millions CFA saisie à Kébémer et un autre lot de 14 colis d’une contrevaleur de 9 millions saisi par la Brigade fluviale des Douanes de Fimela) ;

et de 150 kg de chanvre indien soigneusement emballés dans 8 colis plastifiés saisis par la Brigade de Toubacouta, Subdivision des Douanes du Littoral Sud.

Pour rappel, le thème du 4 avril 2023 a porté sur « Forces de Défense et de Sécurité et préservation des ressources naturelles ». Dans le cadre de sa mission sécuritaire, l’Administration des Douanes contribue grandement à la mise en œuvre des politiques de l’État en matière de protection des ressources naturelles et de lutte contre la criminalité environnementale.”