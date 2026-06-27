L’Espagne durcit sa politique migratoire : 85 Sénégalais sous le coup d’une procédure d’expulsion

Le juge du tribunal de Valverde, a ordonné la détention administrative de 85 ressortissants sénégalais arrivés à El Hierro, début de la semaine, en provenance de Gambie. D’après le site el mundo le juge a ordonné leur rétention pour une durée maximale de 60 jours en vue de leur expulsion.

Selon les documents consultés par l’agence de presse EFE , cette décision, prise dans le cadre du nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile, constitue une procédure d’ampleur inédite pour l’archipel.

L’ordonnance stipule que « l’internement préventif » est autorisé dans un « centre non pénitentiaire » pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur retour.

Cependant L’exécution effective des retours dépendra de la coopération du Sénégal pour identifier chaque personne, confirmer sa nationalité et délivrer les documents de voyage nécessaires.

Pour le moment l’autorisation judiciaire ne garantit pas l’exécution des expulsions. Le ministère de l’Intérieur espagnole doit confirmer l’identité et la nationalité de chaque personne auprès des autorités sénégalaises et obtenir les laissez-passer nécessaires pour leur permettre d’embarquer sur un vol retour. Sans ces documents, l’expulsion est impossible.

Pendant ce temps, les 85 personnes resteront privées de liberté dans un centre de rétention administrative pour migrants, ou en attente de leur transfert à El Hierro, tandis que l’Espagne tente de procéder à une expulsion déclenchée quelques jours seulement après leur arrivée aux îles Canaries.

Alors que ces citoyens sénégalais attendent leur transfert depuis le centre de San Andrés, les organisations de défense des droits humains dénoncent ce qu’elles considèrent comme la « première activation d’ordres d’expulsion » de cette envergure depuis la mise en œuvre du nouveau cadre migratoire européen.