Sénégal – Guinée-Bissau : Le Premier ministre Braima Camara reçu par le Président Diomaye Faye

Le Président de la République du Sénégal M.Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience, ce lundi, au Premier ministre de la République sœur de Guinée-Bissau, M. Braima Camara.

Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement bissau-guinéen a exprimé sa gratitude au peuple sénégalais et à ses autorités pour l’hospitalité dont il a bénéficié durant son séjour à Dakar.

M. Camara a également salué les efforts conjoints du Président Bassirou Diomaye Faye et de son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, en faveur du renforcement des liens de coopération et de bon voisinage entre les deux pays.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles et de solidarité qui unissent le Sénégal et la Guinée-Bissau, et qui continuent de se consolider à travers des initiatives diplomatiques et économiques communes.