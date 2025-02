Sénégal à la croisée des chemins : refonder la gouvernance ou sombrer ? par Daouda THIAM

SÉNÉGAL, tout est à refaire…!!!

La nouvelle est tombée comme un couperet, éclaboussant le paysage politique et économique du Sénégal : le rapport de la Cour des comptes met à jour des manquements graves dans la gestion des finances publiques. À l’heure où le régime en place se voulait porteur d’espoir et de renouveau, ce document dresse un tableau alarmant qui remet en question les fondements mêmes de la confiance que les citoyens ont placée dans leurs dirigeants. Alors que le Sénégal semble naviguer à vue dans un océan d’incertitudes, il est crucial d’explorer en profondeur ce rapport et ses implications.

Le rapport de la Cour des comptes, présenté par le ministre de la Justice Ousmane Diagne, évoque des éléments aussi graves que le faux en écriture, le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent. Ces accusations pourraient potentiellement impliquer un large éventail d’acteurs, allant d’anciens ministres à des gestionnaires, en passant par des comptables. Le tableau est sombre, et il est évident que l’ampleur des irrégularités dénoncées appelle une réaction forte et immédiate.

L’ombre D’un Vaste Réseau De Corruption

Il ne s’agit pas seulement de quelques cas isolés, mais d’un système qui, s’il est avéré, pourrait avoir sapé les fondations de l’État. Les mots du ministre sont sans équivoque : « Des enquêtes exhaustives et approfondies seront menées pour retracer les flux financiers illicites et identifier tous les auteurs, co-auteurs et complices présumés. » Une promesse qui, si elle se concrétise, pourrait ouvrir la voie à un véritable nettoyage des écuries d’Augias.

La Promesse D’une Justice Équitable

Le gouvernement a pris la peine d’affirmer son engagement envers la justice en respectant les principes fondamentaux de la procédure pénale. La présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire sont des éléments cruciaux qui doivent être scrupuleusement observés pour garantir l’intégrité de la procédure judiciaire. Cependant, ces principes, bien qu’essentiels, ne doivent pas être une excuse pour retarder l’action. Le temps presse, et les Sénégalais attendent des résultats concrets.

La Transparence Comme Ligne De Conduite

Un autre aspect crucial de cette affaire est l’engagement de tenir l’opinion publique informée de l’évolution de la procédure. La transparence doit être la norme, non l’exception. Dans une démocratie, les citoyens ont le droit de connaître la vérité. Ils doivent être tenus au courant des avancées des enquêtes et des mesures prises pour sanctionner les fautifs. Cela ne fera pas seulement preuve de responsabilité, mais renforcera également la confiance des Sénégalais envers leurs institutions.

Un Appel À La Mobilisation Citoyenne

Derrière ces révélations alarmantes se cache une opportunité précieuse : celle de redoubler d’efforts pour une meilleure gouvernance et une gestion saine des finances publiques. Les citoyens, en tant qu’acteurs clés de la démocratie, doivent se mobiliser. Une vigilance accrue et une participation active dans les instances décisionnelles peuvent contribuer à façonner un avenir plus sain pour le pays.

Réinventer Notre Modèle Économique

Le rapport de la Cour des comptes n’est pas seulement un constat accablant, c’est également un appel à l’action pour repenser notre modèle économique. Les ressources naturelles, les infrastructures publiques et les fonds alloués au développement doivent être gérés de manière rigoureuse et éthique. En effet, la lutte contre la corruption ne doit pas être une simple rhétorique, mais un impératif moral et une nécessité économique.

Vers Un Avenir Renouvelé

Alors que le Sénégal se trouve à un carrefour, il est crucial que les décisions à venir soient guidées par la justice, la transparence et l’engagement citoyen. Ce rapport de la Cour des comptes peut sembler être un coup dur, mais il offre également une chance unique de réévaluer nos priorités et de construire un avenir plus solide. La route sera difficile, mais c’est ensemble, en tant que nation unie et déterminée, que nous pourrons faire face à ces défis et transformer notre pays pour le mieux. Il est temps d’agir, de restaurer la confiance et d’aspirer à un Sénégal où l’intégrité et la justice ne sont pas seulement des idéaux, mais une réalité tangible.

M. Daouda THIAM Spécialiste en Relations internationales et sciences politiques. membre Pôle communication du cadre de réflexion démonstration et patriotique CRDP.