Mor Mbaye Cissé, journaliste de Seneweb, convoqué à la Sûreté urbaine

Mor Mbaye Cissé a été convoqué à la Sûreté urbaine ce mardi pour diffusion présumée de fausses nouvelles. Le journaliste de Seneweb est actuellement auditionné après l’auto saisine du parquet, suite à la publication, en exclusivité sur Seneweb d’un article sur le fils d’un juge du pool judiciaire financier (Pjf) arrêté dans le cadre du vol de 100 millions de FCFA.

Le jeune homme a été arrêté vendredi dernier avec 25 millions de FCFA. Il avait dans un premier temps déclaré avoir dérobé l’argent dans l’armoire de son père, avant que l’enquête ne montre que l’argent provenait d’un vol de 100 millions de FCFA en bande organisée. Mor Mbaye Cissé, qui avait relaté l’information en exclusivité, est poursuivi par le parquet pour avoir révélé les propos tenus par le jeune homme, avant que l’enquête ne dévoile qu’il ne s’agissait pas de l’argent de son père.