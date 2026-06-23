Sénégal – Norvège (2-3) : Le coup de gueule de Pape Alé Niang contre Pape Thiaw et la FSF

Le sélectionneur sénégalais est sur toutes les lèvres ce mardi matin, quelques heures après la défaite des Lions avec plusieurs de ses choix contestés. Sur X, le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a lancé un coup de gueule en visant Pape Thiaw tout comme les officiels sénégalais.

« Comment peut-on préparer sérieusement une coupe du monde avec une poule où il y a la France, la Norvège sans rencontrer une équipe européenne de même calibre. On se contente des USA et de l’Arabie Saoudite parce qu’ils prennent en charge tout simplement tous les frais des matchs amicaux », reproche le journaliste.

Pape Alé Niang note également la fébrilité défensive de l’équipe du Sénégal, qui a encaissé 9 buts en quelques jours face aux Etats-Unis (en amical), la France et la Norvège. Le DG de la Rts n’a pas manqué de pointer du doigt plusieurs choix du sélectionneur Pape Thiaw, notamment sa décision de maintenir Kalidou Koulibaly dans le onze, malgré des signes alarmants lors de la défaite face à la France. « Quand des joueurs reconnaissent eux-mêmes qu’ils manquaient de rythme, physiquement ils n’étaient pas prêts dans une compétition de haut niveau. N’empêche, ils sont titulaires indiscutables. Au même moment, des jeunes joueurs prêts physiquement cirent le banc des remplaçants. Des errements dans le coaching sur le choix des joueurs et surtout dans l’heure des remplacements.

Bref gardons le silence…et contentons nous de Yalla bakhna (Dieu est Bon)… », conclut Pape Alé Niang.

Avec zéro point et une différence de but négative, le Sénégal espère un miracle pour faire partie des meilleurs troisièmes et poursuivre la compétition.