Sédhiou : La brigade de gendarmerie a saisi 20 kg de chanvre indien

La brigade territoriale de Sédhiou (sud) a effectué dans la nuit du 29 au 30 juillet 2020 vers 05h 55 minutes, une saisie de 20 kilogrammes de chanvre indien et une moto grosse cylindrée de marque TVS dans le village de Bougnadou (commune de Sakar). Le conducteur de la moto et auteur du forfait a pris la poudre d’escampette. Une enquête est d’ores et déjà ouverte, selon dakaractu.

Pour rappel, le plan d’action de la compagnie de Kolda prend en compte en plus de ses missions traditionnelles, la surveillance des points d’argent et de vente de bétail ainsi que les malfaiteurs qui profiteraient du grand mouvement de personnes et de biens pour échapper à vigilance des gendarmes.