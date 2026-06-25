Le chanteur religieux Ass Dione, écroué pour des faits d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature et autres chefs d’inculpation, a été extrait, ce jeudi, de la prison de Rebeuss puis conduit au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, ainsi que trois de ses présumés partenaires sexuels.

Selon des informations exclusives de Seneweb, Ass Dione a été confronté par le doyen des juges (DJ) à trois de ses présumés co-inculpés. Il s’agit de Doudou Ndiaye, Mohamed Al Amine Diop et l’agent de la Senelec en poste à Mbacké, Abdourahmane Diarra Ndiaye.

L’audition du chanteur religieux est déjà terminée. Ainsi, les quatre détenus vont rejoindre leurs cellules.

Pour rappel, après le démantèlement de ce réseau de présumés homosexuels avec l’arrestation de Pape Cheikh Diallo par la Brigade de recherches de Keur Massar, le procureur Saliou Dicko a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire, au mois de février dernier.