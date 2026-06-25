Battus par la Norvège, les Lions jouent leur Mondial et leur honneur vendredi à Toronto. (Par Fadel Ndaw)

Il est des défaites qui humilient, et d’autres qui instruisent. Celle du MetLife Stadium contre la Norvège appartient à la seconde espèce — à condition d’avoir le courage de regarder au-delà du tableau d’affichage.

J’y étais. De ma place, j’ai assisté à un premier match avant le match : celui des tribunes. D’un côté, une marée venue du Nord, dense, vêtue de rouge et assourdissante ; de l’autre, quelques maillots verts clairsemés dans cette arène grandiose. Car les espoirs de Mondial de la plupart de nos supporters sénégalais du 12ème Gaïndé, eux, s’étaient brisés contre un mur que nul dribble ne pouvait franchir : celui des visas. Les Vikings avaient traversé les océans en chantant quand nous butions encore sur les guichets des consulats américains. Ainsi, avant même le coup d’envoi, une première manche était perdue — et celle-là ne figurera sur aucune feuille de match.

Revenons à la blessure, sans fard. Nous ne sommes pas tombés sous les coups de pagaie des Vikings : c’est nous qui leur avons offert la victoire, sur un plateau d’argent. Une passe manquée de Koulibaly ouvre la route à Pedersen ; le même Koulibaly se retrouve encore en faute sur le deuxième but, signé Haaland au terme d’un contre orchestré par Ødegaard. Par leur jeu vertical et leur tranchant, les Scandinaves n’ont fait que ramasser ce que notre possession lente, devenue trop lisible, leur abandonnait à chaque relance. Voilà la vérité du jeu, et elle est cruelle de justesse : notre mal n’est pas le manque de talent, c’est la prévisibilité.

Et pourtant. Au cœur même du naufrage, un homme a refusé de se noyer. Par deux fois, Ismaïla Sarr a relevé les nôtres, jusqu’à devenir le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal en Coupe du monde. Nous avons perdu, soit. Mais nous sommes tombés debout — et la nuance, ici, n’est pas une consolation : c’est une promesse.

Alors cessons l’oraison funèbre. L’espoir, au Mondial, n’est pas un sentiment : c’est un calcul. Les huit meilleurs troisièmes sur douze accèdent aux seizièmes, et c’est par cette porte étroite que les Lions doivent désormais passer. Nous voici troisièmes, avec zéro point, à moins trois de différence de buts ; l’Irak nous suit, à zéro lui aussi, mais à moins six. Le rendez-vous est pris le 26 juin, à Toronto. La sentence est limpide : perdre, c’est mourir ; faire nul, c’est agoniser. Il faut vaincre. Mais vaincre ne suffira pas. Trois points ne pèsent dans la balance des troisièmes que si la différence de buts les accompagne. Nous sommes à moins trois : il faudra donc l’emporter par trois buts d’écart, cage close, pour ramener notre différence à l’équilibre. Chaque but inscrit sera une marche gravie ; chaque but évité, une marche sauvée. C’est là toute la condition de notre survie.

Mais le miracle du football, c’est aussi d’offrir au supporter des tranches de vie qui ne s’inscrivent sur aucun tableau d’affichage. La veille, au Meadowlands Plaza, cet hôtel posé à quelques encablures de l’arène, Doudou Fam, mon complice des grands rendez vous des Lions et moi avions lié conversation avec des supporters norvégiens. Nous avons ri, comparé nos espérances à nos craintes. Avant le match, un même bus nous a portés vers le stade — maillots verts et maillots rouges entremêlés, adversaires d’un soir, frères pour toujours. Sur la pelouse, Haaland nous a punis ; dans ce bus, un Viking m’a tendu la main. Voilà ce que les scores oublient et que la mémoire conserve : nous avons perdu un match et gagné des frères.

Ni deuil, donc, ni illusion. Une finale nous attend à Toronto et un bon couscous de Tamkharite. J’y serai. Gagnons large, gardons notre but et prions. Le Roi Lion est tombé les armes à la main — il lui reste un rugissement.