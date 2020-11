Santé : Une menace de rupture de vaccins plane et le ministre des Finances et du Budget accusé

Le ministre des Finances et du Budget sera responsable si demain, le pays est confronté à une rupture de vaccin, dans le cadre du Programme élargi de vaccination (Pev). D’après SourceA, à l’état actuel, si Abdoulaye Daouda Diallo ne décaisse pas 1 milliard 600 millions F Cfa, soit la contribution de l’Etat dans le financement du Programme, l’irréparable pourrait se produire.

Le déficit d’approvisionnement en vaccins réside, selon le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (Pev), d’une indisponibilité des fonds. «Le problème se situe entre le Ministère des Finances et le Trésor. Jusqu’ici, c’est la moitié du budget qui a été mobilisée. Il manque environ 1 milliard 600 millions», précise Ousmane Badiane.

Du côté du Ministère des Finances et du Budget, on promet que les fonds sont en cours d’être réglés et que l’Etat fera le nécessaire.

leral