Saint-Louis : Mansour Faye au chevet du centre hospitalier régional

À l’heure où les politiciens mènent certains débats, d’autres préfèrent s’occuper du bien-être de leurs citoyens. C’est le cas du maire de Saint-Louis, M.Mansour Faye qui multiplie les bonnes oeuvres dans la capitale du Nord.

Élu pour la seconde fois a la mairie, après avoir offert plus de cent terrains à l’association des handicapés de sa région natale , il vient de poser un autre acte fort au niveau de l’hôpital régional de Saint-Louis. En fait, le maire de la ville a pris l’entière responsabilité du changement du tube radiogène du scanner pour un montant de plus de 47 millions.

Le maire a eu la gentillesse de rendre disponible à l’hôpital régional de St Louis un montant de 50 millions de fcfa.

Il a également rendu le scanner maintenant fonctionnel. Une grande marque de générosité salué par le directeur de l’établissement notamment Dr Seck et l’ensemble de la population de Saint Louis salue à juste valeur cet acte de haute facture.