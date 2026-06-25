L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) est sortie de sa réserve après la mise en liberté provisoire du journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, intervenue au terme de 24 heures de garde à vue. Dans un communiqué, l’organisation révèle avoir suivi l’affaire de près dès les premières heures. L’APPEL affirme s’être immédiatement mobilisée, multipliant les échanges avec les différentes autorités afin de suivre l’évolution du dossier.

Tout en se félicitant de la libération provisoire du journaliste, l’association a salué l’attitude des autorités impliquées et dit espérer que l’audience prévue le 29 juin prochain permettra de clore définitivement cette affaire.

Mais au-delà du cas Mor Mbaye Cissé, l’APPEL rappelle avec fermeté que la liberté de la presse et le droit des citoyens à une information libre et indépendante demeurent des piliers incontournables de toute démocratie. L’organisation souligne également que les journalistes exercent leur mission dans le respect des règles d’éthique, de déontologie et de responsabilité professionnelle.

À propos du journaliste de Seneweb, l’association ne tarit pas d’éloges. Elle le présente comme un professionnel « sérieux, rigoureux et respecté », rappelant qu’aucun manquement professionnel ne lui a jamais été reproché dans l’exercice de son métier.

Réaffirmant son soutien à Mor Mbaye Cissé ainsi qu’à l’ensemble du groupe Seneweb, l’APPEL privilégie toutefois l’apaisement et l’ouverture au dialogue.

Dans cette dynamique, les éditeurs de presse en ligne annoncent leur volonté d’engager des discussions franches et constructives avec l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS). L’objectif affiché est clair : instaurer un cadre de concertation permanent pour prévenir à l’avenir des situations similaires, susceptibles de détériorer les relations entre la presse et la justice, deux piliers essentiels de l’État de droit.

L’APPEL assure enfin qu’elle restera pleinement mobilisée jusqu’au dénouement judiciaire de cette affaire, dont le prochain acte est attendu le 29 juin 2026.