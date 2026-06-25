Nécrologie : Décès tragique d’Adama Manga, président de l’ODCAV dans un accident

Le monde éducatif, sportif et politique du département de Bounkiling est frappé par une profonde tristesse suite au décès accidentel d’Adama Manga, plus connu sous le surnom d’« Obama ». Surveillant au CEM de Bona, président de l’Odcav de Bounkiling, ancien adjoint au maire et actuel conseiller municipal, il a trouvé la mort dans un violent accident de la circulation survenu hier mercredi aux environs de 18 heures.

Selon les informations recueillies auprès de son entourage, la victime revenait d’une visite au carrefour Médina Wandifa, situé à environ 5 kilomètres de Bounkiling, où elle s’était rendue pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de sa maison.

C’est au niveau d’une intersection que sa moto a croisé un camion qui venait d’être réparé, et qui effectuait un essai.

L’irréparable s’est alors produit. Son corps est actuellement au centre de santé de Bounkiling dans l’attente de l’heure de son enterrement prévue à Djiragone, son village natal.

Son décès laisse un grand vide au sein de sa famille, de la communauté éducative, du mouvement sportif et des collectivités territoriales de la région.