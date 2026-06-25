Violence conjugale à Mbour : Un maçon comparu pour avoir tabassé son épouse pour 200 fcfa

Le Tribunal d’instance de Mbour a été le théâtre d’un procès particulièrement émouvant. En larmes à la barre, O. Faye a raconté le calvaire et les années de maltraitance qu’elle dit avoir subis de la part de son époux, O. Diop, un maçon présenté comme un alcoolique notoire résidant à Nianing.

Selon L’Observateur, qui a assisté à l’audience, cette violence conjugale a atteint son paroxysme au lendemain de la fête de Tabaski, lors d’une agression sur fond de demande d’argent pour de l’alcool. Ce jour-là, raconte le journal, O. Diop, qui voulait rejoindre ses compagnons de beuverie mais n’avait pas le moindre sou en poche, a exigé que son épouse lui remette la somme de 200 FCFA.

Face au refus catégorique de cette dernière, qui lui reprochait légitimement ses dérives et ses violences répétées, le maçon s’est emporté et l’a sauvagement rouée de coups de poing, lui causant de graves blessures corporelles. Selon le récit des faits exposé à l’audience, O. Faye n’a dû son salut qu’à l’intervention pressante des voisins.

Munie d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 18 jours, la victime a finalement déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Nianing. Interpellé par les enquêteurs, O. Diop a reconnu l’intégralité des faits avant d’être placé sous mandat de dépôt. Devant les juges, le prévenu a réitéré ses aveux en tentant d’attribuer son geste de fureur aux seuls « effets de l’alcool ».

Tout au long des débats, complète le quotidien du Groupe futurs médias, il a imploré le pardon de son épouse, mais cette dernière est restée inflexible face à son calvaire. Le procureur de la République ayant requis l’application rigoureuse de la loi, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict final est attendu ce jeudi.