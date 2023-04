PSG : Accusé de racisme contre les joueurs musulmans, Galtier sort du silence

Accusé d’avoir fait de graves déclarations racistes, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a finalement réagi, via son avocat.

Pour rappel, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice, Julien Fournier, a récemment laissé entendre en septembre 2022 que Galtier ne « pourrait plus entrer dans un vestiaire » de L1 s’il dévoilait le contenu de ses échanges houleux avec le technicien, quand les deux hommes évoluaient chez les Aiglons.

Ainsi, selon les révélations faites par RMC Sport, le contenu du mail envoyé par Fournier laisse clairement entendre que le coach parisien ne porte pas dans son cœur les joueurs musulmans. Galtier nie les faits qui lui sont reprochés.

Contacté par l’AFP, l’avocat du technicien français, Me Olivier Martin, a fait savoir qu’il « conteste avec la plus grande fermeté » les propos qui sont attribués à son client. Toujours selon le représentant juridique du technicien, Galtier « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants ».