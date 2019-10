Présidentielle 2024 : Deux gros calibres du Parti au Pouvoir prêts à se présenter avec ou sans l’aval de Macky Sall

Deux gros calibres de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) seraient prêts à se présenter à la présidentielle de 2024 avec ou sans l’aval du président Macky Sall, a révélé jeudi, le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, au micro de la Rfm, ajoutant qu’ils sont déjà entrés en contact avec Khalifa Sall.

« Ils sont nombreux dans l’Apr à parler de la succession de Macky Sall. Ils sont en train de chercher quelqu’un qui va le remplacer. Je connais des gens qu’on prépare. Il y a au moins deux personnes qui, j’en suis sûr vont se présenter en 2024 », a dit M. Diallo, qui s’est abstenu de donner leurs noms.

Il ajoute : « j’ai eu des preuves que ces gens vont se présenter et il (Macky Sall) ne peut pas les empêcher. S’ils le disent aujourd’hui, on va les accuser de détournement et ils seront en prison. C’est le système de Macky Sall. Beaucoup de gens se sont signalés, de gros calibres, qui ont des responsabilités ».