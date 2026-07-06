Les premières fissures, longtemps dissimulées derrière le discours d’unité de la majorité présidentielle, commencent désormais à apparaître au grand jour. Ce qui ressemblait, il y a encore quelques semaines, à de simples divergences internes prend progressivement les allures d’un véritable malaise. Et la sortie de Khoureychi Thiam, Directeur général du FAISE et président du Faise, risque de fournir de nouveaux arguments à une opposition qui dénonce depuis plusieurs mois des tensions au sommet de l’État.

Dans une déclaration au ton particulièrement ferme, le responsable politique affirme avoir été tout simplement exclu de plusieurs groupes WhatsApp du Moncap, sans la moindre explication.

« J’ai récemment constaté que j’avais été retiré de plusieurs groupes WhatsApp du Moncap par Mme Khady Diène Gaye, sans le moindre appel, sans la moindre explication et sans même un simple message de courtoisie », a-t-il révélé.

À l’en croire, la principale responsable de cette décision serait l’ancienne ministre des Sports, Khady Diène Gaye. Une démarche que Khoureychi Thiam dit ne pas comprendre, d’autant qu’il affirme n’avoir jamais posé un acte contraire aux principes ou aux règles de Pastef.

Le Directeur général du FAISE avance toutefois une hypothèse. Selon lui, son « tort » aurait été de répondre à l’invitation de Mme Fifi Diakhaté, ministre chef de cabinet adjoint du Président de la République et membre du Directoire du Moncap, lors d’une cérémonie organisée par cette dernière.

Loin de regretter sa présence, Khoureychi Thiam assume pleinement son choix.

« Est-ce le fait d’avoir répondu à l’invitation d’une sœur de parti, membre du Directoire du Moncap, Mme Fifi Diakhaté ? Si c’était à refaire, je répondrais de nouveau présent, au premier rang, comme je l’ai toujours fait. Car notre engagement est au service d’une nation, et non d’un groupe de personnes. Si ma mémoire est bonne, notre combat a toujours été de servir le peuple avant toute autre considération », a-t-il déclaré.

Au-delà de ce qu’il considère comme une simple mise à l’écart numérique, Khoureychi Thiam y voit le symptôme d’un mal plus profond. Pour lui, certaines pratiques commencent à s’installer au sein de Pastef, alors même que le parti les dénonçait avec vigueur lorsqu’il était dans l’opposition.

Sans annoncer d’éventuelles mesures ou une quelconque rupture avec son camp, il tire néanmoins la sonnette d’alarme contre ce qu’il qualifie de dérive autoritaire.

« Être écarté de cette manière est une profonde déception et un acte qui me paraît contraire à l’esprit de notre engagement. Il ne s’agit pas simplement de groupes WhatsApp ; il s’agit du respect dû à chaque militant qui donne de lui-même avec sincérité pour une cause commune. »

Cette sortie publique, inhabituelle de la part d’un responsable de la majorité, intervient dans un contexte où les rivalités internes semblent de moins en moins dissimulées. Reste désormais à savoir si Pastef choisira de répondre à ces accusations ou laissera cette polémique alimenter davantage les interrogations sur l’état réel de la cohésion au sein de la coalition au pouvoir.