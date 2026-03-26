Après le communiqué officiel du ministère des Finances réfutant les révélations du Financial Times , le ministre Cheikh Diba est monté au créneau pour défendre la gestion financière de l’État. Face à la presse, l’argentier sénégalais a catégoriquement rejeté toute idée d’irrégularité dans les האחרונות opérations financières menées par le pays. Selon lui, les accusations relayées par le média britannique reposent sur une mauvaise interprétation des mécanismes utilisés.

Cheikh Diba est allé plus loin en saluant le travail des équipes techniques impliquées, affirmant que « les hommes qui ont mené ces opérations ayant permis d’éviter la banqueroute du Sénégal doivent être félicités ». Une déclaration forte qui tranche avec les critiques formulées à l’international.

Au cœur de la polémique : l’utilisation des TRS (Titres de Reconnaissance de la Dette), un instrument financier jugé controversé par le Financial Times. Sur ce point, le ministre a tenu à rassurer, expliquant que leur usage s’inscrit dans un cadre maîtrisé et conforme aux pratiques de gestion de trésorerie.

Il a même indiqué que cette approche aurait suscité l’intérêt de plusieurs de ses homologues, certains ministres des Finances envisageant de s’inspirer du modèle sénégalais. Contrairement à la version donnée par ce média anglais, qui a laissé entendre que ces opérations ont été effectuées en toute opacité, le ministre sénégalais a fait savoir que l’Assemblée nationale a été informée. “Mieux, ce sont les députés qui ont autorisés ces opérations mentionnées lors du vote des LFI et des LFR….au cours du mois de décembre dernier.

Cette sortie médiatique vise ainsi à calmer les inquiétudes et à réaffirmer la solidité de la stratégie financière du Sénégal, dans un contexte où la crédibilité budgétaire reste un enjeu central pour les autorités.