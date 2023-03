Tension à la mairie de Kaolack : Fadel Barro s’invite dans l’histoire…

Le candidat malheureux à la mairie de Kaolack aux dernières élections locales et tête de file de la coalition “Jammi Gox Yi” a annoncé ce mardi à Fass Tidiane qu’il allait s’entretenir avec l’édile de la commune du centre, Serigne Mboup, ainsi que les travailleurs municipaux, afin de décanter la situation de blocage qui prévaut dans l’institution municipale depuis des mois.

“Il est vrai que les emplois fictifs laissés depuis des décennies à la mairie de Kaolack doivent être éradiqués ainsi que les détournements d’objectifs, il est urgent aussi de régler le problème des chantiers qui durent des années et qui peinent à être livrés comme le marché de Médina Baye. Mais tout cela ne peut se faire que dans un climat apaisé de dialogue“, a lancé M. Fadel Barro.

Pour le leader de “Jammi Gox Yi”, c’est Serigne Mboup qui a été élu par les Kaolackois pour une durée de 5 ans donc c’est à lui d’incarner le leadership adéquat afin d’arrondir les angles. “Nous savons qu’il a l’expérience du management dans le privé mais dans le public c’est un autre monde, avec des réalités beaucoup plus complexes notamment la politique politicienne, ses réseaux, ses connexions et ses relais”, renseigne-t-il.

“En tant que leader, nous allons prendre langue avec le maire et les employés municipaux afin de connaître les tenants et aboutissants de la situation c’est après cela que nous allons définir avec eux des solutions de sortie de crise au bénéfice exclusif des populations kaolackoises qui pâtissent des lourdeurs administratives et tracasseries liées à l’obtention de papiers d’état civil” , a promis Fadel Barro.

Rappelons que le leader de “Jammi Gox Yi” était à Fass Cheikh Tidiane, commune de Kaolack, pour s’entretenir avec les populations et constater de visu l’état d’avancement des travaux du poste de santé qu’il a financé avec ses partenaires. Il a saisi les leaders politiques de Kaolack comme Serigne Mboup, Pape Mademba Bitèye ainsi que Mouhamed Ndiaye Rahma, à venir participer à l’équipement et au relèvement du plateau technique du poste de santé dudit quartier.