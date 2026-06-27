La qualification du Sénégal pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 continue de provoquer des réactions au-delà des terrains. Parmi elles, celle du maire de la ville de New York City, Zohran Mamdani, qui n’a pas caché son enthousiasme après la performance des Lions.

Au terme d’une phase de groupes riche en rebondissements, conclue notamment par une large victoire contre l’Irak (5-0) et validée par les résultats combinés des autres groupes, le Sénégal a officiellement décroché son billet pour la phase à élimination directe.

Sur son compte X (ex-Twitter), l’édile new-yorkais a partagé une publication célébrant la qualification sénégalaise, accompagnée d’une formule simple mais symbolique : « Sénégal rek ». Une expression en wolof qui traduit un soutien appuyé et une forme d’adhésion populaire à la trajectoire des Lions dans la compétition.

Cette réaction s’inscrit dans un contexte d’engouement international autour de la sélection sénégalaise, dont les performances attirent désormais l’attention de personnalités politiques et culturelles bien au-delà du monde du football.

Dans le même temps, d’autres figures publiques ont également salué la qualification des hommes de Pape Thiaw, confirmant l’écho mondial d’une équipe qui, malgré un début de tournoi difficile, a su inverser la tendance pour s’ouvrir les portes des 16es de finale.

Le Sénégal se projette désormais vers un 16e de finale à fort enjeu, face à un adversaire de premier plan issu des grandes nations du tournoi.