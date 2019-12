Ofnac: 60% de déclarations de patrimoine reçues (Seynabou Ndiaye Diakhaté)

La présidente de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) Seynabou Ndiaye a annoncé hier avoir reçu plus de la moitié des déclarations de patrimoines. Sur les 1000 autorités assujetties, l’institution qu’elle dirige a enregistré près de 60% de déclarations d’entrée et de sortie.

« L’Ofnac poursuit son travail parce que c’est une responsabilité qui nous est confiée. La loi 2014 confie la responsabilité à l’Ofnac de recevoir, de traiter et de conserver les déclarations de patrimoine et pour cela, nous avons mis en place un système, nous avons mis des bureaux d’assistance aux déclarants, nous avons aussi élaboré des guides au niveau de l’Ofnac. Donc, l’Ofnac poursuit son travail. C’est vrai que c’est difficile, l’inconnu est toujours craint, le Sénégalais passe au soutoura car avec ses valeurs, il ne veut pas parler de son patrimoine. Mais nous avons une stratégie qui fait que les assujettis adhérent de plus en plus à la déclaration de patrimoine », a soutenu Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté.

Et de conclure pour rassurer les assujettis à la déclaration : « On leur explique que ça à un effet protecteur vis-à-vis d’eux, c’est un moins pour eux demain s’ils étaient poursuivis ou accusés d’enrichissement illicite de prouver qu’ils ont bien acquis leurs biens et ces derniers sont très ouverts à cela. Et actuellement, nous sommes à l’ordre de près de 60% de déclarations d’entrée et de sortie ».

Seynabou Ndiaye s’exprimait en marge du lancement de la quinzaine nationale de lutte contre la corruption initié par l’Ofnac, dans la commune de Djidah Thiaroye, renseigne « Sud Quotidien ».