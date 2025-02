Mittal Sénégal : Dirigeants en fuite, un scandale financier d’un milliard

Les responsables de Mittal Sénégal sont actuellement recherchés par la Division des Investigations Criminelles (DIC) après avoir été convoqués par le Doyen des juges. Toutes les adresses qu’ils avaient déclarées à Dakar se sont révélées fictives, rendant leur localisation impossible.

L’affaire prend une tournure plus grave avec la confirmation, par l’Agent judiciaire de l’État, de la plainte déposée avec constitution de partie civile. Les charges retenues sont lourdes : association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité.

Selon libération ce dossier fait suite à un redressement fiscal de plus d’un milliard de francs CFA, laissant derrière eux une ardoise conséquente. L’enquête suit son cours pour établir toutes les responsabilités et retrouver les mis en cause.