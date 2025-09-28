L’art d’être efficace : pardonner, agir et créer des solutions ( Par Doyen Ismaëla Mbaye)

Les personnes efficaces se pardonnent et pardonnent aux autres. À chaque fois que ces gens font une maladresse, ils évitent de se culpabiliser ; c’est pourquoi ils sont capables de comprendre les autres et de leur pardonner.

Ils vivent au présent et ne se laissent pas dominer par la marmite mentale qui ressasse les pensées du passé et les inquiétudes du futur. Ils savent profiter du moment présent et se satisfaire de ce qu’ils ont en attendant de trouver mieux.

Ils rendent service aux gens de manière consciente, convaincus que rendre service est le loyer à payer pour bénéficier des privilèges de ce monde.

L’efficacité personnelle, c’est aussi être capable de résoudre des problèmes. Voir les problèmes comme des opportunités et non comme des calamités. Savoir se mettre dans de bonnes dispositions pour trouver des solutions en agissant. Avec confiance.

Si nous ne résolvons pas les problèmes, les problèmes vont nous dissoudre ; les solutions courent après les problèmes. Apprendre à séparer les problèmes des personnes. Essayer de comprendre les autres plutôt que de chercher à avoir raison coûte que coûte. Établir un pont d’or et créer une synergie pour trouver une solution ensemble.