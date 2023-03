Justice : revoilà le faux médecin Amadou Samba

L’affaire avait défrayé la chronique. Arrêté pour exercice illégal de médecine, usurpation de titre, mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux dans un document administratif, le faux médecin Amadou Samba est dans les liens de la détention depuis le 2 avril 2022. Or, souligne-t-il, le juge a déclaré à ses avocats n’avoir “aucune charge, aucune preuve” contre lui. Il exige, par conséquent, sa libération “immédiate” et un “non-lieu total”.

“Depuis le 2 avril 2022, je suis en détention arbitraire, dénonce-t-il, repris par Enquête. Tous les spécialistes du droit savent que les contentieux juridiques avec l’État du Sénégal se terminent au bout de deux ans.” Il ajoute que “cela est prévu dans le Code pénal.” Mais, qu’il “n’a reçu jusque-là aucune notification, encore moins un jugement.”

Pour rappel, “Docteur” Samba a été arrêté en pleine pandémie de Covid-19, en mars 2020, devant le siège de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le faux toubib a été interpellé en possession de documents dont un certificat de guérison du coronavirus.

Du fond de sa cellule, dans la chambre 43, il conteste les faits à lui reprochés et dénonce “une campagne judiciaire orchestrée par un ancien ministre, toujours puissant et directeur d’une société nationale”. Il indique avoir des enregistrements audios, vidéos de conversations qui le prouvent.

“Ma présomption d’innocence et de bonne foi a été violée à plusieurs reprises, accuse-t-il. J’ai été séquestré et torturé pendant 72 heures, sans voir mes avocats. Ma tête a été ensevelie dans du sable de mer dans la localité de Kounoune. J’ai frôlé la mort. En plus, je suis asthmatique. Mon pantalon blanc était ensanglanté”.

D’après lui, c’est sous la contrainte qu’on lui a fait signer le procès-verbal de police sans qu’il puisse le lire.