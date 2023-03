Journée mondiale de la Femme : La Brigade de l’Environnement prône des “Actions Climatiques pour les femmes et par les femmes”

Chaque jour, nous apprenons davantage au sujet des dangers que pose la dégradation de l’environnement et de son écosystème. Les femmes sont en première ligne face aux impacts du changement climatique. Si toute l’humanité est menacée, les femmes et les enfants sont particulièrement les plus vulnérables face aux agressions de l’environnement. Ils subissent les plus forts impacts de la crise climatique, car celle-ci met leurs vies et leurs moyens de subsistance en danger. Ils dépendent davantage des ressources naturelles, bien que l’accès à celles-ci soit moindre; une responsabilité disproportionnée dans l’obtention de la nourriture, accès à l’eau…

Donc les changements climatiques et la dégradation de l’environnement compromettent les droits de chaque femme. “Une action pour les femmes et par les femmes”: c’est dans ce sens que la Brigade lance un appel solennel à toutes les femmes de jouer leur rôle dans l’orientation et la stimulation des changements en matière d’adaptation, d’atténuation et de solutions aux contraintes d’ordre climatique. À la maison ou au travail, seule ou en groupe, chaque femme doit participer à la lutte contre les changements climatiques en préservant l’environnement à travers de petits gestes écologiques faciles à réaliser au quotidien. Des efforts simples qui, à grande échelle, auront forcément un impact positif sur notre environnement.

Par Serigne Habib Ngom

Coordinateur National de la Brigade de l’Environnement