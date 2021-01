Un jeu gratuit en ligne pour revivre l’année 2020

Quel souvenir garderez-vous de l’année passée ? Avec 2020 Game, ajoutez à cette année hors du commun une pointe de légèreté et une jolie dose d’humour.

Revivez les événements de 2020 à travers ce jeu gratuit. © Captures BDM

Retour sur une année riche en événements

On ne cessera de le répéter, l’année écoulée a été plutôt troublante. À travers le jeu 2020 Game, son créateur Max Garkavyy nous propose de revivre virtuellement les événements dantesques de 2020. Le jeu de plateforme propose un gameplay simple : vous guidez le personnage principal à l’aide des touches directionnelles de votre clavier et utilisez la barre espace pour effectuer des sauts.

Durant votre parcours, vous avancez dans un décor évolutif selon les mois de l’année et êtes ainsi confronté à différents événements, comme les incendies qui ont frappé l’Australie, la pandémie mondiale, les files d’attente interminables devant les supermarchés, la quarantaine, à la montée en puissance de TikTok ou encore à une course poursuite entre Donald Trump et Joe Biden.

Le jeu se termine par un message du personnage principal : « Waouh, c’était dur… Je suis sûr que 2021 sera meilleur ! » ainsi qu’un aperçu de ce qui nous attend pour l’année 2021, une prédiction que nous espérons fictive. Rendez-vous sur 2020game.io pour découvrir cela !

Un projet fastidieux au ton léger, qui connaît un franc succès

Développé en 6 mois, Max Garkavyy explique qu’il se passionne pour la création de jeux vidéos et que 2020 Game est un moyen pour lui de prouver qu’il peut en faire son métier.

Bien que le jeu soit accessible gratuitement, il est possible de faire un don afin d’encourager le créateur à vivre de sa passion. Et le succès semble être au rendez-vous : en 20 jours, Max a déjà récolté près de 30 000 $ avec plus de 4 500 donateurs.

En tout cas, 2020 Game est un bon moyen de clôturer une année particulière sur une jolie pointe d’humour et une belle réussite pour son créateur.