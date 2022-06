Italie : Deux frères sénégalais meurent noyés

C’est la tristesse et la consternation au sein de la communauté sénégalaise à Trévise en Italie. Fallou et Serigne Bassirou Bop, deux frères âgés de 14 et 18 ans, se sont noyés dans le Piave.

Selon Les Échos qui donne la nouvelle, les deux compatriotes nageaient, avec leur groupe d’amis, près d’une petite plage à Fagaré di San Biagio di Callalta (Trévise), lorsqu’ils ont été entraînés par le courant. Ils ont immédiatement disparu dans l’eau.

Leurs camarades ont tiré la sonnette d’alarme. Peu de temps après le début des recherches, les corps ont été retrouvés plus en aval, à Ponte di Piave, à environ un kilomètre de l’endroit où ils ont disparu. D’origine sénégalaise, ils étaient résidents de San Biagio di Callalta.

Résultat des courses, leur père, Abdoulaye Bop, âgé de 60 ans, ne peut plus se reposer depuis la tragédie qui, lundi après-midi, sur le Piave, lui a arraché deux de ses quatre enfants.

Hier matin, il s’est rendu à la mairie pour des procédures relatives au rapatriement des corps sans vie des adolescents

«Ils étaient allés jouer au football, mais quand ils sont passés à la rivière, ils se sont arrêtés. Nous ne pouvons rien y faire. C’est le destin», explique-t-il.

Saliou Bop, un des frères des victimes, revient sur les évènements. «Nous y sommes allés pas mal de fois depuis le début de l’été, nous connaissions assez l’endroit. Nous nous sommes déplacés un peu plus au nord. Là-bas, nous avons senti le courant plus fort que d’habitude, nous voulions en sortir, mais le courant nous tirait. Fallou, qui était le plus jeune, ne pouvait pas sortir, il s’était un peu abaissé et je pense qu’il s’est blessé à la jambe. Le plus âgé est venu le faire sortir, mais il a aussi été attiré», a indiqué Saliou Bop, 16 ans, témoin direct de ce qui s’est passé.

Aux dernières nouvelles, la communauté sénégalaise a décidé d’aider la famille éplorée. Les parents des camarades de classe de Fallou vont organiser demain jeudi 23 juin, de 10 h à 11 h, devant le collège de San Biagio di Callalta, une collecte de fonds qui seront ensuite versés à la famille.