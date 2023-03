Inauguration hopital Amadou Tidiane Ba: Sédhiou ” soigné de ses maux ” par le président Macky Sall

En tournée économique dans le Pakao depuis samedi 27 février dernier, Le président Macky Sall a procédé ce mercredi 01 mars 2023 à l’inauguration de l’hopital régional de Sédhiou.

Cette infrastructure moderne de santé de niveau 2 doté d’une capacité d’accueil de 150 lits et de 15 unités de service épargnera désormais, les populations bénéficiaires des déplacements ou évacuations d’urgence effectuées sur Kolda ou Ziguinchor.

Mieux, le bijou financé à hauteur de 20 milliards 187 millions de francs, baptisé du nom de Amadou Tidiane Ba, enseignant chercheur et ancien professeur du président de la république à l’institut des sciences terrestre de l’université Cheikh Anta Diop, permettra, en plus de la prise en charge totale, une disponibilité et un accès facile aux soins de santé des habitants de Sédhiou et celles des autres localités voisines.

Source: Kewoulo.info/tv