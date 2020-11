L’annonce du ralliement d’Idrissa Seck aux causes du président Macky Sall, qui avait promis de faire retourner leurs vestes à ses opposants, n’a pas irrité que les populations. Après Bougane Guèye de Guëm Sa Bopp, l’un des premiers soutiens de la candidature du patron de Rewmi, en 2019, et d’Amsatou Sow Sidibé, c’est Cheikh Bamba Dièye qui a décidé de couper les amarres avec le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental.

Soutenu par la presque totalité de la classe politique, Idrissa Seck avait réussi son objectif de se présenter comme le seul candidat crédible, suffisamment outillé et capable de gouverner le Sénégal après “le règne catastrophique de Macky Sall.” Au lendemain de sa nouvelle alliance avec ce même Macky Sall, union que les Sénégalais ont du mal à accepter, le patron de Rewmi va se rendre compte qu’il est, désormais, seul. A l’image du professeur Amsatou Sow Sidibé de Car Leneen qui lui a fait savoir sa déception et de Bougane Guèye Dany, son ancien recruteur de leaders -pour la présidentielle de 2019-, c’est au tour de Cheikh Bamba Dièye d’annoncer la fin de son compagnonnage d’avec Idrissa Seck.

Rappelant les raisons de leur union sacrée de la dernière présidentielle, Cheikh Bamba Dièye a déclaré -dans un communiqué parvenu à Kewoulo- que “en 2019, de manière souveraine, (le FSD-BJ avait) appelé à voter pour le candidat Idrissa Seck dans la continuité de (leur) engagement à servir le Sénégal. Cette coalition électorale a vécu le temps d’une élection.” A en croire ce communiqué signé des mains de Cheikh Bamba Dièye, après l’objectif qui était d’unir l’opposition autour de la candidature d’Idrissa Seck, chacun était parti de son côté. Et la vie politique a continué son oeuvre.

Et depuis cette union de circonstance, “conscients que les partis politiques sont des entités souveraines et libres de leurs décisions, (le FSD-BJ avait) depuis repris le cours normal de (ses) activités avec l’autonomie et la liberté de ton qui le caractérise.” Et c’est avec étonnement que “(Cheikh Bamba Dièye et ses camarades ont pris) acte des derniers rebondissements dans le landerneau politique.” Sans toutefois faire référence au retournement de veste de Idrissa Seck devenu depuis ce dimanche la quatrième personnalité du régime APR.

Et, a martelé le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël “à titre de clarification le FSD-BJ est une formation de l’opposition par conviction et par choix.” Ceci étant dit et clairement marqué, Cheikh Bamba Dièye et ses camarades ont réaffirmé “(qu’ils continueront) d’œuvrer pour l’avènement d’une alternance crédible qui gommera à jamais les pratiques d’un autre âge qui ont fini de décrédibiliser la classe politique.”