Gabon/Coronavirus : Les écoles fermées, l’attribution de visas suspendue !

Les autorités gabonaises n’y sont pas allées de main morte pour lutter contre la propagation du coronavirus. En effet, le gouvernement a annoncé, ce jeudi, la fermeture pour deux semaines des établissements scolaires et l’arrêt d’attribution de visas touristiques pour les zones touchées par le Covid-19.

Il s’agit surtout des zones comme : « l’Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis ».

De plus, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et les bars et les boîtes de nuits sont fermés jusqu‘à nouvel ordre, rapporte africanews.com.