Fuite des cerveaux médicaux : l’appel à l’urgence du Dr Boubacar Signaté

Dr Boubacar Signaté, urgentiste exerçant à Paris, a confié au journal Enquête qu’il a constaté cette année une vague sans précédent de médecins sénégalais quittant leur pays pour s’installer en France. Bien qu’il n’ait pas fourni de chiffres précis sur cette fuite des cerveaux dans le domaine de la santé, il souligne que de nombreux collègues préfèrent démissionner de leurs postes au Sénégal pour poursuivre leur carrière à l’étranger, notamment en France.

« Si vous pensez qu’il y a déjà une saignée, préparez-vous à une hémorragie massive », a-t-il averti. Il explique que les médecins sénégalais bénéficient, en France, d’un accompagnement administratif, d’un logement, ainsi que d’un cadre de travail moderne et respectueux. « Ici, au Sénégal, nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone », déplore-t-il.

Il poursuit : « Je ne parlerai même pas des revenus, ce serait indécent, ni des conditions de travail, de la protection sociale offerte aux travailleurs et à leurs familles, ou encore du cadre de vie. Mais ce qui est certain, c’est qu’au Sénégal, on semble ignorer qu’un médecin a plus de valeur que toutes les richesses réunies. »

Le Dr Signaté pointe également du doigt les insuffisances du système éducatif, notamment dans les universités sénégalaises. « Nos universités, leurs programmes pédagogiques et leur vision scientifique sont dépassés. Une majorité des enseignants y sont réfractaires à toute réforme de l’espace universitaire. »

Enfin, il fustige l’inaction des autorités étatiques. « Nos dirigeants sont sourds, aveugles et muets face à cette situation, à commencer par les ministres en charge de la Santé et de l’Enseignement supérieur », conclut-il avec amertume.