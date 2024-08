L’Iticajou, l’usine de transformation de la noix de cajou basée à Kolda, ferme ses portes, entrainant la mise au chômage de plus d’une centaine d’employés. La raison est liée à un déficit de production, face à la concurrence des grands exportateurs.

Mais pour le président de l’Interprofession cajou du Sénégal (Icas), Boubacar Konta, le seul moyen de survivre est d’avoir l’accompagnement de l’État qui doit subventionner la filière cajou, afin de sauver ces usines, en mettant en place des stratégies. D’ailleurs, il précise que l’État a été plusieurs fois interpellé, sans suite.

Revenant sur la crise, il note que les exportateurs indiens et vietnamiens ont accaparé le marché. Ainsi, les unités industrielles ne pouvaient plus assurer la production et surtout tenir. Pas un kilogramme de stock, dénonce le président Boubacar Konta. Et de donner l’exemple de la Côte d’Ivoire qui vivait la même situation, mais grâce à un accompagnement de l’État qui a subventionné le kilogramme à 400 F CFA, la relance a été une réussite.

Il croit qu’avec ce même modèle, ces usines locales peuvent être sauvées. En ce moment, treize unités de transformation sont en train de fermer boutique.

Boubacar Konta annonce toutefois qu’ils ont été reçus par le ministre de l’Industrie, qui promet de les accompagner.