Exclusive : Le Journaliste Pape Alé Niang transféré à Sébikotane….

Le journaliste investigateur, Pape Alé Niang est pensionnaire de la prison de Sébikotane précisément à la chambre 5. Placé sous mandat de dépôt hier par le juge du deuxième cabinet, le patron de Dakarmatin est transféré aujourd’hui à la prison de Sébikotane selon les sources exclusives de Kewoulo.info.

Pour rappel, le journaliste investigateur a été arrêté dimanche 06 novembre par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar pour divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.