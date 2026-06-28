Azoura Fall retrouve la liberté après un mois de détention

Azoura Fall a recouvré la liberté après avoir passé un mois en détention, conformément à la décision rendue par le tribunal qui l’avait condamné à six mois de prison, dont un mois ferme, pour offense au chef de l’État.

Arrêté à la fin du mois de mai, Azoura Fall avait été placé sous mandat de dépôt avant d’être jugé en flagrant délit. Lors de son procès, le tribunal l’a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé une peine de six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme et cinq mois avec sursis.