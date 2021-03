Émeutes à Sédhiou : La mairie de Médina Wandifa sans état civil

« Le service est nul au bureau de l’état civil et pour combien de temps » ? S’interroge le maire, Malang Séni Faty qui informait les populations ce dimanche de l’impact des émeutes du vendredi 5 mars dernier dans sa collectivité.

Et de poursuivre son inventaire de désagréments : « Il ne nous est plus possible, au niveau de l’institution municipale de délivrer une copie d’extrait de naissance ou de mariage. Au niveau de l’école privée incendiée, les candidats aux examens ne disposent plus de livrets scolaires ».

Rouge de colère, l’édile indexe non pas les élèves et les militants de Pastef mais le collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa. « Médina Wandifa, est une petite ville, nous nous connaissons tous. Et les vidéos, réalisées ce jour-là, constituent, pour nous, une preuve tangible qu’il s’agit bien d’eux ».

Interpellé sur ces accusations, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa, Bakary Faty, dément les propos du maire. « Nous sommes une organisation responsable, nous défions quiconque d’établir un lien entre ce qui s’est passé et notre organisation. Nous ne sommes ni de près ni de loin mêlés à ces actes de destruction ». Et de conclure : « Tout ce qui dit le maire est faux »

Le maire va-t-il ester en justice ? « Je peux pardonner les préjudices portés contre mes intérêts mais pour ce qui relève de l’intérêt public, rien ne sera plus comme avant, ‘’œil pour œil, dent pour dent’’ a-t-il lui aussi conclu.