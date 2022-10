C’est au bout du bout que le match s’est décidé. A la suite d’une rencontre âprement disputée, l’Equipe nationale du Sénégal s’est défait du Burkina Faso aux tirs au but (TAB:53), et a réussi à se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires de la Can prévue au Maroc en 2023.

Comme au match aller, Sénégalais et Burkinabè se sont quittés sur un score nul et vierge, malgré les nombreuses occasions des deux côtés. Ila fallu attendre la fatidique séance des tirs au but pour que le Sénégal arrache la victoire (TAB :5-3).

Et pourtant, ce sont des «Etalons» sans complexes qui se sont présentés devant les «Lions», au stade Abdoulaye Wade, samedi dernier.