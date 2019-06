Diomansy Kamara à Krépin Diatta : « Vous êtes votre propre miroir . La beauté est dans les yeux…

Diomansy Kamara prend la défense de Krépin Diatta. Ce dernier est, depuis le premier match du Sénégal à la Can contre la Tanzanie (2-0), devenu la risée sur la toile à cause de son physique. Des moqueries sur Internet qui, visiblement, ne sont pas du goût de l’ancien attaquant des Lions. Pour répondre à ces gens, Diomansy a posté sur Facebook une photo avec ce commentaire : « Vous êtes votre propre miroir . La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. On est ensemble CHAMPION », a-t-il écrit. Un message assez émouvant !

