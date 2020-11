Dethié Fall dément Idrissa seck et apporte des précisions.

Dethié Fall n’est pas allé à quatre Chemins suite à sa destitution de son poste de vice-président de Rewmi, Le député et l’ex désormais vice président a bien voulu apporter des précisions devant l’opinion nationale “Je n’ai jamais été demandeur ni d’un poste de député ni d’un poste de ministre”

“Chers compatriotes, je prends acte de la décision du President Idrissa Seck de me destituer de mon poste de vice-président du parti Rewmi après 16 ans d’engagement à ses côtés et cela suite à ma dernière sortie à la plénière à l’assemblée nationale. Je le remercie bien vivement de la confiance qu’il a porté sur ma personne toutes ces dernières années. Je précise aussi à l’opinion nationale et internationale que je n’ai jamais été demandeur ni d’un poste de député ni d’un poste de ministre auprès de qui que ce soit. Je suis un professionnel qui a toujours gagné sa vie dans le privé . Mon engagement politique reste exclusivement orienté au service du peuple sénégalais. Je vous donne rendez-vous très prochainement”, informe le député dans une déclaration reçue par nos confrères de Libération online. Idrissa Seck avait affirmé que Déthié Fall, qui n’a pas été proposé comme futur ministre, serait en colère après la nomination dans le gouvernement de Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop.