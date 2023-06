Crise au Sénégal : Khalifa Sall exhorte le Président Macky Sall à...

Le dirigeant de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall demande au Président de la République, Macky Sall, de se lever en soulignant la primauté de l’intérêt national.

Dites-lui qu’à cause de son poste, il est responsable de la colère et de l’angoisse de son peuple. Il doit, comme « bon médecin », prendre le pouls de ses concitoyens et prescrire le bon dosage. C’est une obligation morale envers ces grands gens qui lui ont tout donné. Et la bonne ordonnance c’est de : tenir des élections libres et transparentes, des élections inclusives où seuls les citoyens auront le dernier mot, demande Khalifa Ababacar Sall.

D’aprés le chef de Taxawu Sénégal, dans ce contexte de hausse des périls, la réconciliation des sénégalais doit être le mot d’ordre. Il ne peut exister d’idéal commun si les cœurs ne sont pas apaisés, si les différences érigent des barricades.

La République, qui garantit la cohésion sociale, est la meilleure promesse qu’on puisse faire à notre peuple. C’est pourquoi nous devons construire l’avenir avec tous les sénégalais, autour des principes fondamentaux de la république et qui servent la démocratie et le peuple.Notre tâche consiste à réconcilier le peuple sénégalais et à mobiliser les énergies, toutes les énergies, dans le grand but national, ajoute-t-il.

Khalifa Sall présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Selon lui, la mort de nos enfants et le grand chagrin dans leurs familles sont de grandes cicatrices.