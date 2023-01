Covid-19: Le retour à la normale dépassé Pékin sonne l’alerte

Le pic épidémique en Chine et le retour à la normale ont “dépassé nos anticipations”, a affirmé mardi le vice-Premier ministre Liu He, un mois après l’abandon de la politique de zéro-Covid et malgré les critiques sur le manque de transparence des autorités.

“Le temps nécessaire pour atteindre le pic épidémique et revenir à la normale a été relativement rapide. Dans un certain sens, cela a dépassé nos anticipations”, a déclaré le dirigeant chinois au cours d’une prise de parole au Forum de Davos (Suisse).

“La transition a dans l’ensemble été stable et sans heurts”, a-t-il par ailleurs assuré, malgré les nombreuses critiques sur le manque de transparence de Pékin et les nombreuses vidéos relayées sur internet montrant des hôpitaux bondés.

“Récemment, la production et la vie sont globalement revenues à la normale. L’industrie alimentaire, le tourisme, et les autres postes de consommation ont commencé à retrouver leur cours normal”, a affirmé Liu He, trois jours après l’annonce par Pékin de la mort de 60.000 personnes en lien avec le virus depuis la levée des restrictions sanitaires il y a un mois. Difficulté avec les personnes âgées Le dirigeant chinois a reconnu que “la difficulté principale actuellement concerne les personnes âgées”, mais que “la disponibilité des hôpitaux, des lits, des médecins, des infirmières et de différents traitements est totalement sécurisée”. “Nous invitons chaleureusement nos amis internationaux à venir en Chine”, a encore affirmé Liu He devant l’audience de Davos composée de dirigeants politiques et d’hommes d’affaires, en précisant que la politique sanitaire locale ne requiert plus de quarantaine obligatoire, mais seulement un test négatif de maximum 48h.