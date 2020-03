Covid-19 et état d’urgence: le Fouta a besoin d’aide pour y faire face (Par Kalidou Sall)

La population du Fouta appelle aux dons pour anticiper les prochaines semaines. Au lendemain du discours du président de la république, la population du Nord du Sénégal, prend acte des décisions annoncées pour tenter de freiner cette épidémie à l’échelle mondiale en l’occurrence le coronavirus. Et compte tenu des saisons hivernales très infructueuses, les populations du Fouta ont plus que jamais besoin d’aide pour supporter les restrictions envisagées.

La population du Fouta félicite tout de même le président de la république et l’encourage quant aux mesures prises à savoir le décret de l’état d’urgence et le couvre-feu à l’étendue du territoire national. C’est par cela que devra advenir, sans magie aucune, notre salut, notre survie.

Par la même occasion, nous demandons au Président de la république et aux autorités locales d’anticiper pour aider les personnes en situation de pauvreté et de précarité. Ce serait également une belle occasion d’encourager et de soutenir les associations pour l’aide déjà sur place.

Nous lançons donc cet appel solennel sachant que l’heure est grave et que, par conséquent, il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. Nous demandons de l’aide pour les personnes en difficulté pour qu’elles puissent disposer des produits d’hygiène adéquats qui coûtent chers avant l’heure.

Les personnes en situation de pauvreté, de précarité sont déjà et seront les plus fragilisées du fait des difficultés à se déplacer, des situations de chômage technique, de l’accompagnement de leurs enfants dans le suivi de leur scolarité. Tout devient plus compliqué pour ces personnes, leurs enfants et leurs proches.

Nous, population du Fouta, lançons cet appel à toutes les bonnes volontés susceptibles de venir en renfort pour empêcher l’évolution du virus dans nos zones. Et comme tout le monde le sait, les jours à venir sont incertains particulièrement pour les plus couches fragiles et les plus démunies. A ces populations, nous leur demandons de rester chez eux et de respecter les mesures de prévention que le ministère de la santé et de l’action sociale à annoncées.

Pour gagner cette baille commune, nous ne pouvons ne pas appeler tout le monde à adopter l’approche qui consiste à éviter tout repli sur soi-même, à préserver les liens humains. Dans cette situation, chacun de nous a besoin de l’autre et tous unis, l’épreuve sera moins dure à supporter.