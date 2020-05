Le Directeur du Samu national Pr Mamadou Diarra Béye a participé ce samedi au point de presse mensuel organisé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour faire le bilan des deux mois de lutte contre la pandémie du covid-19.

A ce jour, informe Pr Bèye, le nombre de cas graves au niveau national s’élève à 23 cas dont 18 à Dakar et 5 dans les régions. Il ajoute que 4 malades sont hospitalisés dans les services de réanimation dont 1 à l’hôpital Fann et 3 à l’hôpital principal de Dakar. Et l’âge moyen de ces cas graves qui ont été pris en charge tourne entre 55 et 60 ans.

Il précise également que le Sénégal a un important réceptif de réanimation au niveau de l’hôpital Fann, Principal, Dantec, Diamniadio et dans les régions, principalement à Saint Louis, Kaolack, Touba, Ziguinchor dont la particularité sera de polariser les cas graves de Kolda et de Sedhiou. Il y a aussi à Thiès et à Tamba.



En outre, Bèye a souligné que la prise en charge des cas graves, a une particularité. « On a encore le fardeau des pathologies d’urgence et des pathologies graves que nous prenons en charge en réanimation sans les mélanger afin d’éviter la contamination .»Donc, explique t-il, il faut continuer le suivi de ces cas graves mais aussi mettre un dispositif séparé pour pouvoir répondre à la prise en charge.

Avec Seneweb