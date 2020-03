Covid-19 : Au Nigéria, les fidèles de Jésus vont toujours au culte par milliers

C’est bien connu. Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique (+200M), abrite en son sein des « Megachurches » : ce sont de très grandes églises qui accueillent des centaines de milliers de fidèles chaque semaine.

Principalement des protestants et des évangéliques.

Dans le contexte actuel de pandémie mortelle due au nouveau coronavirus, les inconditionnels du Christ se refusent à manquer le culte. Dimanche dernier, à Lagos, mégapole de plus de 10 millions d’habitants, les fidèles étaient réunis en masse devant leurs lieux de prière habituels.

La police locale, qui applique désormais les mesures consignées par l’Oms, tentait de disperser les foules et distribuer des tracts mettant en garde face aux dangers du coronavirus et les moyens de le contracter. « Rentrez chez vous, le coronavirus n’est pas une blague ! », scandait un agent de la paix, aidé de son mégaphone.

Mais les croyants sont réticents à l’idée de communier avec Dieu depuis chez eux : « Le corona n’est pas ici, ce sont les Blancs qui l’ont amené. Nous voulons juste prier », se plaignait une dame à l’entrée d’une église. Ces propos surprenants ont été recueillis par des journalistes de l’AFP.

Certains pasteurs ont donné des messes malgré les mesures dictées par le gouvernement. Dans le nord majoritairement musulman du Nigéria, l’émir de Daura a même initié une « prière spéciale contre le coronavirus » samedi, rassemblant environ 5000 personnes dans son palais, selon les médias locaux.

Pourtant, dimanche dernier, le Nigéria enregistrait 27 nouveaux cas de Covid-19.